«Дети периодически попадают под колеса»: жители микрорайона Таскен просят их обезопасить

Жители микрорайона Таскен просят их обезопасить.

На небольшой улице, не снижая скорость, ездят водители, в том числе и большегрузов. Дети периодически попадают под колеса автомобилей. На улице нет ни искусственных неровностей, ни светофоров. Дорогу приходится переходить на свой страх и риск.

Эти искусственные неровности на дороге, жители улицы Акселеу в микрорайоне Таскен установили сами. Чтобы проезжающие автомобили снижали скорость. Водители здесь не ездят, а «летают», говорят люди. На улице протяженность 1,5 километра нет ни камер видеонаблюдения, ни знаков с рекомендованным ограничением скорости. В итоге страдают взрослые и дети, которые периодически попадают под колеса машин.

«11 апреля моего сына здесь сбила машина, они играли на тротуаре и хотели перейти дорогу. Автомобиль ехал очень быстро. Мы сразу поехали в больницу, был сильный удар, травмирована голова, сильно бок был поцарапан. Мы устали, боимся отпускать детей на улицу», — говорит Таншолпан Толегенова, жительница микрорайона Таскен.

Местные жители говорят, рядом с их улицей началась «большая стройка». Несмотря на установленный знак, запрещающий движение грузовых машин, здесь часто ездят большегрузы, бетономешалки и тракторы. Люди просят установить на их улице камеру, которая бы фиксировала нарушения автолюбителей.

«У нас узкая маленькая улица, всего где-то 1,5 километра. Здесь постоянно проезжают грузовые машины. Мы обращались в управление транспорта, говорят нет никаких причин устанавливать камеры или «лежачие полицейские», рядом нет школ, детских садов. А как наши дети ходят — их не волнует. У нас на улице, в основном, живут многодетные, четверо-пятеро детей в каждой семье. Мы боимся их выпустить на улицу! Просим установить на нашей улице Сергек, пешеходный переход и через каждые 200 метров «лежачий полицейский»», — говорит Гульжамал Исаева, жительница микрорайона Таскен.

В полиции говорят, после диалога с местными жителями, пришли к согласию установить на улице дополнительные запрещающие и предупреждающие знаки.

«18 апреля сотрудниками управления административной полиции была проведена встреча с жителями жилого массива Таскен, на улице Акселеу по вопросу дорожной инфраструктуры. При обследовании было принято решение и направлено в управление транспорта и автодорог на установку дорожных знаков: ограничение максимальной скорости 40 километров в час в двух местах, движение грузовых автомобилей запрещено, уступи дорогу, главная дорога, дети и искусственная дорожная неровность», — говорит Нурлан Ермекбай, инспектор УАП ДП г. Шымкента.

Люди надеются, что дорожные знаки дисциплинируют водителей, а большегрузы начнут объезжать их улицу стороной. Иначе придется добиваться установки камеры видеонаблюдения. Возможно, таким способом удастся навести порядок.