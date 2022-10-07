Поставлена точка в нашумевшем деле о финансовых пирамидах в Туркестанской области

25 человек осудили по делу о финансовой пирамиде, состоящему из тысячи томов.

Сегодня по делу более 2 тысяч потерпевших от финансовой пирамиды, которая находилась в следственном производстве полицейских Туркестанской области, была поставлена точка.

Так, в полицию с 2020 года поступали заявления от граждан, которые стали жертвами финансовых пирамид “Evolution Corporation” и “Индиго 24”.

Это жители шести областей и городов республиканского значения. Учитывая на тот момент масштаб совершенного преступления, было возбуждено уголовное дело и приказом МВД РК на базе департамента полиции Туркестанской области создана следственная группа. Данную группу возглавил один из опытных следователей Туркестанской области – Алтынай Жолымбекова.

Досудебное расследование продолжалось более года. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 25 человек по подозрению в причастности к созданию и управлению финансовой пирамидой.

У них были изъяты компьютерная техника, движимое и недвижимое имущество. За это время сотрудники полиции и прокуроры провели огромную работу по сбору доказательств вины подозреваемых.

Было назначено 15 видов экспертиз. Следователи установили, что преступная группа в течение нескольких лет, обещая вкладчикам возврат денег, мошенническим путем присвоили у граждан более 3 миллиардов тенге.

Доказано, что преступная группа носила организованный характер, действовала планомерно роли каждого участника были четко распределены.

В результате полицейские и прокуроры направили в суд 1000-томное уголовное дело с обвинительным актом. Сегодня, суд вынес приговор по данному уголовному делу.

В частности, 3 подсудимых, которые являются организаторами и учредителями финансовой пирамиды приговором суда лишены свободы сроком на 12 лет, 5 человек, которые были их заместителями – на 10 лет, остальные 17 подсудимых – на 8 лет лишения свободы. Самая старшая из подсудимых – 55-летняя женщина, а самой младшей – 31 год.