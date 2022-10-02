Пожар в Шымкенте

Вчера около 19:00 вчера загорелись постельные принадлежности, пластмассовые окна и двери на балконе квартиры.

Расположенной на 9 этаже 9-этажного жилого дома, в мкр.Нурсат-3 Каратауского района.

Пожар локализован в 19:13 и полностью потушен в 19: 16. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания устанавливается.

На место происшествия были привлечены 30 сотрудников и 8 единиц техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС г. Шымкент, одна бригада филиала Центра медицины катастроф.