Небывалой щедростью поражен приехавший в Шымкент россиянин

Переехавший в Казахстан гражданин России не ожидал такого теплого приема. Александр Корякин перебрался в Казахстан сразу после того, как началась частичная мобилизации на Родине.

До переезда в Шымкент, мужчина успел посетить несколько городов страны. По словам Александра, неравнодушный житель Костаная в первый день приютил его вместе с друзьями, а в Шымкенте продавщица магазина помогла ему найти съемное жилье.

Александр Корякин, гражданин РФ:

«Нас очень радушно встретили в Казахстане. То есть буквально мы вышли на улицу и потерялись, потому что мы в незнакомой стране находимся. Мы не знаем куда идти, нет у нас ни наличных, ни карты, благодаря которой можно узнать, где на поезд сесть или еще что-то. И встретили на улице мужчину, нас было восемь человек, и он говорит, раз вам некуда идти, я вас у себя оставлю восемь человек. В Шымкенте было так, мы пришли в магазин, нам нужно было купить порошок и вот у нас продавщица спросила «вам может чем-то помочь?». Мы говорим «ну вот было бы здорово если бы у вас там есть какие-то варианты квартир», потому что мы жили в хостеле на тот момент. И она такая «да, почему нет?». Сразу своим нескольким друзьям там позвонила, дала наши контакты и вот мы с ними созвонились».

Больше всего Александр в Казахстане поражен красивой природой, гостеприимством местных жителей и приемлемыми ценами. Приятно удивлен россиянин и развитой цифровизацией в стране, говорит, удалось получить ИИН и банковскую карточку за короткий срок. Александра также в приятном смысле этого слова шокировали «шымкентские» порции и национальные блюда. Россиянин успел даже завести новые знакомства в южном мегаполисе и начать вести свой личный блог на YouTube.

Александр Корякин, гражданин РФ:

«Из-за того, что я в первой волне приехал, ИИН удалось получить максимально быстро. То есть, я пришел в ЦОН, подал документы, и на следующий день с утра я пришел забрал этот долгожданный ИИН и сразу пришел в отделение банка, и два банка сразу дали мне карточку. Я вот уже спокойно могу быть здесь. Казахстан супер удивляет, что здесь супер приветливый доброжелательный народ. Потому что в России, честно говоря, может быть и есть такое, но за мою историю я не встречал такого, что вот так просто подойдут и спросят, подскажут».

В России у Александра остались родные и друзья. В будущем он планирует вернуться на Родину, но только для того, чтобы продать недвижимость.

Александр Корякин, гражданин РФ:

«Родителям спокойнее, что я здесь нахожусь. При этом, да, есть какая-то неопределенность, так как у меня еще нет работы, постоянного места жительства. Но я и родные мои ощущают себя спокойнее, что я как бы уже не в России. Хотим ли мы вернуться? Не знаю. Наверное, я бы вернулся чтобы какое-то свое имущество продать и уехать».

Массовый поток Россиян в Казахстане начался после объявленной 21 сентября частичной мобилизации. С тех пор, по статистике МВД, в страну въехали больше 200 тысяч россиян. Большинство приезжим предлагают бесплатное жилье, помогают обустроиться, а кто-то угощает чаем и баурсаками.