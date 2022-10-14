«Ойбой» и «шаверма»: Как россияне в Шымкенте знакомятся с Казахстаном

Не секрет, что большинство россиян для релокации выбрали Казахстан. Многие жители соседней страны решились на переезд семьями, кто-то уехал в одиночку.

И первое, что предстоит гостям привыкнуть и ознакомиться с местной культурой. Помимо языка, им придется запомнить и некоторые особенности в городах, к примеру, в третьем мегаполисе «палец в окне автомобиля», означает просьбу пропустить авто, а не к примеру «посмотри туда». В этом материале мы решили поделиться, о чем консультируют приезжих гостей, и что больше всего удивляет или запоминается в Шымкенте.

К примеру, местные предупреждают россиян о ягодах и травах, которые желательно не употреблять в пищу.

«Ребята, привет! Для тех, кто в Казахстане. Показываю запретную ягоду. У нас в горах растёт такая ягода, называется боярка, она как рыба фугу при не правильном употреблении можно умереть за пол часа. В этой ягоде есть токсины, которые пропадают только при минусовых температурах, когда ягода ещё на дереве. Совет — не покупайте боярку, как бы запах её вас не манил. Дальше в комментариях были дебаты про то, что я мол ел и до сих пор жив. Но по словам знакомого, много людей попадают с отравлением в токсикологию в сезон боярки»,— поделился в чате для приезжих Alex Lokk.

Также приезжим помогают с изучением языка и подсказывают, что означает то или иное слово. «Кто знает, что такое ой бой?», — уточняет гость. «Ой, ой, ой по-русски», –уже с улыбкой уточняет местный.

Антон Волков приехал в один из самых теплых городов Казахстана из Санкт-Петербурга. Мужчина сооснователь сервиса обучения IT специальностям, был приятно удивлен радушию шымкентцев. Удивила и погода, когда осенью по сравнению с Питером, летний гардероб еще долго можно не убирать, отмечает Антон.

«Классно! Чувствую себя на юге! Чем нравится или не нравится город? Тут очень тепло. Днем можно ходить в шортах и футболке, местные говорят, что уже холодно, но это не так. Классная южная атмосфера и архитектура — часто замечаю по городу старые, но красивые здания», — делится гость.

Город славится вкусной и доступной по ценам кухней. Голодным в Шымкенте остаться невозможно, однако названия некоторых блюд отличается, и это стоит запомнить, говорит россиянин.

«Тут вкусно, и очень дружелюбные местные жители — очень легко знакомиться. Прикольный парк для бега, и есть бассейн 50м — для меня это важно. Что удивило? Шаверму называют лавашем. Мне, как Питерцу — обязательно иметь в городе вкусную шаверму у дома», — рассказывает мужчина.

33-летний петербуржец был изумлен насколько просто тут готовы помогать незнакомым людям.

«Люди классные. В самолете из Астаны познакомились с мужчиной, который предложил довезти нас до дома, а по пути завез в дом к родителям, где нас угостили горой винограда — ели несколько дней», — говорит Антон.

Шымкентцы, действительно славятся своим неравнодушием и открытостью. И этот материал еще раз подтверждает то, насколько в городе гостеприимные люди.

Алиса Бойко