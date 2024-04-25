Отец семерых детей, который выехал помогать пострадавшим от паводков, трагически погиб

Житель Туркестанской области выехал на борьбу с паводками в Атыраускую область, но до места назначения не доехал.

По дороге случилось страшное. Каирбек Коспанов погиб под тяжестью многотонной машины.

Его с радостью провожал в путь весь поселок, а на следующий день односельчане и родные оплакивали в последний путь. Отец семерых детей, который по зову сердца выехал помогать пострадавшим от паводков, трагически погиб.

Житель поселка Ынталы Ордабасинского района Кайырбек Коспанов взял грузовик на фирме, в которой работал и намеревался выехать в Атыраускую область. В дороге произошло непоправимое. Очевидцы трагедии рассказывают: все произошло за считанные секунды. Кайрыбек умер до приезда «скорой».

Бакытжан Гусейнов, сосед погибшего Кайырбека Коспанова:

«После загрузки своей машины, он помогал загрузить авто своих друзей и в это время все случилось. Грузовик соскользнул с платформы и раздавил его. Кайрош наш погиб. Он выпал из кабины грузовика и его придавило».

Супруга Кайырбека Коспанова словно предчувствовала, не хотела отпускать мужа в дальнюю поездку. Но 13 апреля он все таки решил повезти в Атыраускую область песок.

Сара Алибекова, супруга погибшего Кайырбека Коспанова:

«Я у него спросила «тебе обязательно ехать туда самому?». Он ответил, что ему нужно лично съездить и помочь пострадавшим от паводков. Настроение перед поездкой у него было приподнятое. А его доброта и намерения в тот день были особенными. Я до сих пор не могу поверить в это. Как будто бы это страшный сон».

Сейчас в подробностях трагедии разбираются правоохранители департамента полиции на транспорте. По предварительной версии специалистов, во время погрузки грузовой машины в вагон платформу, погибший не справился с управлением, после чего грузовая машина опрокинулась на левый бок. Во время опрокидывания водитель пытался спрыгнуть, открыв дверь, но не успел.

Нурсултан Калтаев, заместитель начальника по линии следствия линейного отдела полиции на станции г. Шымкента:

«Данный факт зарегистрирован 13-го апреля текущего года в едином реестре досудебных расследований линейного отдела полиции на станции Шымкент: по факту нарушения правил охраны труда, повлеееекшего по неосторожности смерть человека. В настоящее время ведется расследование. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии с требованиями статьи 201-ой уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан».

Кайырбеку Коспанову было всего 37 лет. Погибший был единственным кормильцем в многодетной семье. Младшему из семерых детей исполнилось всего 2,5 года. Под опекой и брат Кайырбека с инвалидностью. Все они живут на съемной квартире и как никогда нуждаются в материальной поддержке.