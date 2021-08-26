26.08.2021 года в 00:49 часов в тире для стрельбы из лука площадью 8 кв.м., расположенного на территории этноаула «Шымкала», где работал центр обычаев и обрядов управления культуры, развития языков и архивов Шымкента, началось возгорание.

На место происшествия прибыли 25 сотрудников и 5 единиц техники Департамента по чрезвычайным ситуациям. Возгорание потушено в 01: 19. Ущерб государству не причинен, сообщили в пресс-службе акимата Шымкента.

В настоящее время выясняются причины возгорания.

Для удобства гостей и жителей города, в ближайшее время тир для стрельбы из лука будет восстановлен и продолжит свою работу.