«Шалбарынды шеш»: Напавшим на прокурора грозит до 4 лет тюрьмы

Как стало известно, прокурор прибыл в село Коксайек для разъяснения жителям законодательства о порядке проведения мирных собраний. Тогда сельчане хотели выразить свое недовольство в отношении сотрудников полиции, которые преследовали автомобиль ВАЗ-2103. В итоге погоня завершилась тройным ДТП и смертью одного сельчанина.

Видео, где на прокурора напали сельчане, распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как десятки мужчин окружили прокурора, кто-кто из толпы выкрикивает «Снимай штаны, отвечай за свои действия». Местные жители винят полицейских в смерти их односельчанина. Его с обеих сторон схватили за руки и уволокли подальше. Кто-то пытается побороть прокурора, но безрезультатно.

В этой же толпе были еще как минимум двое полицейских. К счастью, потасовка закончилась без серьезных увечий.

Троих напавших на прокурора сельчан уже задержали и доставили в изолятор временного содержания. Им грозит от 2 до 4 лет тюрьмы.

Напомним, 3 октября вышла информация о произошедшем тройном ДТП в Туркестанской области. Как известно, заметив странное движение автомобиля ВАЗ-2103, полицейские пытались его остановить. Вместо этого водитель авто прибавил скорость, попытался скрыться и столкнулся с другими машинами. В результате водитель ВАЗ-2103 скончался на месте, еще два человека были госпитализированы.

Виновниками трагедии родные погибшего видят полицейских, которые устроили за ним погоню.

Ведется досудебное расследование.