Шымкентские пожарные спасли двоих детей

Спасатели вытащили из горящей квартиры 16-летнюю девочку и 8-летнего мальчика.

25 октября в двенадцать часов дня в спальне квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома №12 в микрорайоне Нижний Отрар Аль-Фарабийского района г. Шымкент, горела мебель площадью 6 кв. м. Пожар локализован в 12.30 и полностью потушен в 12.39.

«Начальник караула пожарной части № 5 старший лейтенант гражданской защиты К. Балабеков и старший пожарный сержант гражданской защиты О. Жамалбеков в ходе проведения разведки других этажей с целью вывода людей в безопасную зону обнаружили девочку 2006 года рождения и мальчика 2014 года рождения в одной из квартир 5-го этажа, которые отравились дымом, вынесли из квартиры и передали коллегам, находившиеся на нижнем этаже» , — сообщили в пресс-службе ДЧС города Шымкент.

В дальнейшем дети были переданы сотрудникам филиала центра медицины катастроф, где им была оказана первая медицинская помощь. Таким образом, благодаря оперативным действиям, пожарные спасли жизни двоих детей.

В тушении пожара были задействованы 4 единицы пожарной техники, 14 человек личного состава, сотрудники филиала Центра медицины центра катастроф.