Мужчину вынесли из горящей квартиры в Шымкенте

13 октября ночью на пульт пожарной части поступило сообщение о пожаре, возникшем на третьем этаже многоэтажного жилого дома, в микрорайоне Нурсат.

В трехкомнатной квартире в спальне горели мебель и матрац. Из горящей квартиры специалисты пожарной части спасли и вынесли в безопасную зону 42-летнего мужчину, который в результате пожара отравился дымом.

«Пожар локализован в 00:27 и полностью потушен в 00:37.На месте происшествия специалисты пожарной части №5 спасли мужчину 1980 года рождения, который в результате пожара отравился дымом. Пожарные оказали пострадавшему необходимую помощь и передали сотрудникам скорой помощи», — рассказали пожарные.