Шымкентские ЦОНы поднимают настроение своим клиентам

В шымкенстких ЦОНах поздравили посетителей с Днем республики.

Сегодня в шымкенстких ЦОНах царила необычайно дружественная и теплая атмосфера. Всех посетителей угостили плиточным шоколадом Kazakhstan, а также раздали сувенирные флажки. Патриотичная акция, приуроченная ко Дню республики, пришлась по душе горожанам.

«Мероприятие организовано в поддержку единства народа страны, позитивного настроения к предстоящему национальному празднику и для пробуждения патриотических чувств соотечественников. Акция продлится до сегодняшнего вечера», сообщили в пресс-службе Филиала «Правительство для граждан» по городу Шымкенту.

К слову, в субботу ЦОНы и СпецЦОНы Шымкента будут работать как в будни — до 18:00, а дежурные ЦОНы до 20:00.

Понедельник, 24 октября, будут работать только дежурные ЦОНы и СпецЦОНы. В этот день клиентов будут принимать с 9:00 до 13:00.

23 и 25 октября являются выходными днями. С 26 октября ЦОНы и СпецЦОНы будут работать в привычном для граждан режиме.