Шымкентцам напомнили о правилах хранения гражданского оружия

Обеспечение сохранности гражданского оружия – прямая обязанность владельца. Утрата предметов вооружения может повлечь за собой административную и уголовную ответственность.

Хранить оружие при наличии соответствующего разрешения может только его владелец.

Как сообщили в полиции, в Шымкенте зарегистрировано 6437 владельцев гражданского оружия. С начала года к административной ответственности привлечено 639 лиц, из них 449 наказаны за нарушение правил хранения оружия.

Строгое соблюдение правил хранения оружия — одна из главных задач владельцев оружия.

Нужно помнить:

— Оружие необходимо хранить в металлическом сейфе, соответствующем стандарту;

— В сейфе, где хранится оружие, запрещается хранение других ценных вещей: денег, золотых изделий и т.д. Храниться должно только оружие, боеприпасы;

— В сейфе в обязательном порядке должна быть установлена система сигнализации, в том числе предусмотрена возможность передачи сообщений на мобильный телефон;

— Ключ от сейфа должен находиться только у владельца оружия, то есть оружие должно храниться в условиях, недоступных членам семьи, особенно подросткам;

— При длительном отсутствии владельца оружия более 1 месяца, оружие должно быть передано в ОВД или центральный пункт хранения.

Отметим, в соответствии с Законом «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» владелец оружия в целях контроля за соблюдением правил безопасного обращения с гражданским и служебным оружием обязан предъявить имеющееся оружие, патроны к нему и места их хранения, а также необходимую документацию по требованию сотрудников органов внутренних дел для осмотра.