Киллограммы наркотиков и сотни огнестрельного. МВД о громких задержаниях

О громких задержаниях говорили в министерстве внутренних дел.

В Алматы полицейские задержали 26-летнего мужчину за незаконное хранение оружия. В сарае у него нашли 3 нарезных и 10 гладкоствольных ружей, пневматическую винтовку и пистолет, а также 5 резиновых палок, деревянную биту, радиостанцию, сапёрную лопату и более тысячи патронов разного калибра, похищенных из охотничьего магазина.

«За незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов задержано 459 лиц, обнаружено и изъято 792 огнестрельного оружия и 778 спецсредств и боеприпасов «, — говорит Даурен Козыбаков, заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК.

Всего, после отмены чрезвычайного положения в Казахстане обнаружено и изъято около 800 единиц огнестрельного оружия и порядка 780 спецсредств и боеприпасов. За незаконное хранение и ношение наркотических средств задержаны 684 человека, у них обнаружено около 263 килограммов наркотиков, в том числе свыше полукилограмма героина.

«В Шуском районе Жамбылской области задержан гражданин 1974 года рождения, у которого по месту жительства обнаружены и изъяты наркотические средства «гашиш» общим весом 16 килограмм 190 грамм, «марихуана» — общим весом 39 килограмм«, — рассказал специалист.

В столице задержаны 5 наркосбытчиков. Полицейские обнаружили в общей сложности около 140 граммов героина. В отношении дилеров возбуждены уголовные дела. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«31 января в Актобе сотрудниками задержаны 2 гражданина, у которых изъято 10 кг марихуаны. В Нур-Султане в арендуемой квартире у двух граждан 24 и 28 лет нашли синтетический наркотик «скорость» — 939 грамм, «Мефедрон» — 1 килограмм 229 грамм и «MDMA-Экстази» — 671 грамм«, — рассказал Козыбаков.

Создавшего финпирамиду ТОО «Центр Финанс» казахстанца задержали в Краснодарском крае. Также в Краснодаре задержан преступник из Казахстана, находившийся в межгосударственном розыске, который в период с 2015 по 2016 годы руководил ОПГ по сбыту автомашин, похищенных на территории Российской Федерации.