Спираль пробила стенку кишки: как в Шымкенте спасли женщину

В Шымкенте врачи городской клинической больницы № 1 спасли 30-летнюю женщину, у которой внутриматочная спираль пробила стенку толстой кишки. Это редкое и опасное осложнение, требующее незамедлительного медицинского вмешательства.

Как сообщили в управлении здравоохранения, пациентка была доставлена в стационар 2 декабря в тяжёлом состоянии. В ходе обследования специалисты провели диагностическую лапароскопию и обнаружили, что фрагмент спирали перфорировал толстую кишку.

Для спасения пациентки медики выполнили два хирургических вмешательства. Сначала лапароскопическим методом было удалено инородное тело, затем хирурги ушили повреждённый участок кишки. Обе операции прошли успешно.

В настоящее время состояние женщины улучшилось. После завершения курса лечения она выписана из больницы.

Медики напоминают о необходимости регулярно проходить профилактические осмотры и своевременно обращаться к врачу при появлении дискомфорта или болей.