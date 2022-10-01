В Шымкенте новые камеры не зафиксировали педофила

В Шымкенте поздним осенним вечером 29 сентября, взрослый мужчина приставал к маленьким девочкам, передает OTYRAR.

По словам жителей, 1 мая, он заманивал детей деньгами, а затем начал приставать. Только благодаря тому, что ребенок закричал, и обратил на себя внимание очередной ужасающий инцидент удалось избежать. Шымкентцы, распространяют в группах и в социальных сетях.

«Не выпускайте детей вечером одних на улицу. В районе улицы 1 мая к маленьким девочкам 7-8 лет во дворе дома №16 приставал педофил. Предлагал какие-то монеты. Снимал с себя штаны пытался трогать девочек. Звал за гаражи», — пишут у себя на странице волонтеры Лидер.кз.

По описанию это мужчина азиатской внешности, на вид 35-40 лет. Был одет в темно-синюю толстовку. Как рассказывает местная жительница Людмила, его разыскивает полиция. Упростить поиски могли бы камеры, установленные во дворе по улице 1 мая, но они не фиксируют весь двор.

«В полиции объяснили, что камеры, которые тут находятся, и камера, которая установлена возле дома где все произошло она была повернута в другую сторону. Вот мама пострадавшей девочки вчера поехала в РОВД, провела там три часа, просматривали кадры с этих камер, но на них не зафиксировался тот мужчина», — рассказала Людмила.

Жительница дома удивляется, мол зачем камеры, которые порой не фиксируют такие важные инциденты.

Наша редакция обратилась за комментарием в пресс-службу департамента полиции Шымкента, ждем, когда нам разъяснят ситуацию.

Алиса Бойко