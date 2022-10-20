В Шымкенте почтили память Асанбая Аскарова

В Шымкенте прошла республиканская конференция, посвященная 100-летию со дня рождения общественного деятеля Асанбая Аскарова.

В мероприятии приняли участие представители интеллигенции третьего мегаполиса, а также гости из Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей. В конференции приняла участие и Жаннет Аскарова, дочь Асанбая Аскарова, аким города Мурат Айтенов, а также ученые и общественные деятели, современники Аскарова.

«Если мой народ живет плохо, то какой смысл в моей хорошей жизни» — это неизменный девиз Асанбая Аскарова, которому в этом году исполняется 100 лет. По случаю юбилея на площади Аль-Фараби почтили память великого общественного деятеля. В церемонии приняли участие коллеги, друзья Асанбая Аскарова, поэты, писатели и представители интеллигенции, которые возложили цветы к памятнику труженика.

Жаннет Аскарова, дочь Асанбая Аскарова, специально приехала из Алматы для участия в мероприятиях посвященных юбилею ее отца.

Серия мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения поэта и общественного деятеля, Асанбая Аскарова, продолжилась научной конференцией республиканского уровня. В ней приняли участие горожане, педагоги, молодежь, общественные деятели, а также гости из Жамбылской, Алматинской, Туркестанской областей.

Аким города Мурат Айтенов, отметил проделанную работу Асанбая Аскарова.

«Сегодня проводится ряд мероприятий посвященных Асанбаю Аскарову. Два года назад дендрологический парк в нашем городе был назван именем Асанбая Аскарова. Известная драма «Белые березы» Аскарова была поставлена в городском драматическом театре имени Шанина и была хорошо принята общественностью«, — говорит Мурат Айтенов, аким г.Шымкента.

На протяжении почти 30 лет Асанбай Аскаров трудился на благо развития региона, в котором он вырос. На встрече общественные деятели, академики, профессоры поделились своими воспоминаниями о нем.

«У нас все очень хорошо знают дендрологический парк. Проводится большая конференция, на которой мы хотим рассказать о личности, в честь которой назван этот парк. Ознакомить молодежь с творчеством Асанбая Аскарова«, — говорит Исмат Турсынкул, общественный деятель.

Асанбай Аскаров внес большой вклад в процветание Шымкента. Во времена Асанбая Аскарова в Шымкенте были построены дендрологический парк, зоопарк, детская железная дорога, культурно-спортивные центры и ряд многоэтажных домов. Также Асанбай Аскаров является автором ряда книг и сборников стихов.

Абдыкадыр Карим был помощником исторического деятеля. По его словам, Асанбай Аскаров был квалифицированным руководителем, умеющим прислушиваться к мнению своих коллег и народа, был очень трудолюбивым и гуманным.

«Асанбай Аскарулы сам был деловым человеком. Он был высококультурный, всесторонне развитый и квалифицированный. Во времена когда он был жив, его руководство было для нас большой школой«, — говорит Абдыкадыр Карим, заслуженный гражданин ЮКО.

Мероприятия, посвященные 100-летию общественного деятеля, будут продолжаться в Шымкенте еще несколько дней.