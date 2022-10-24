Вот это память! Респект тебе, Шымкент!

В Шымкенте прошло мероприятие, посвященное 100-летию выдающегося государственного деятеля Асанбая Аскарова.

20 октября в Шымкенте стал поистине «Днем Асанбая Аскарова», столько прошло замечательных мероприятий, посвященных его памяти. В них приняли участие общественные деятели, соратники, ученые, современники, ученики А. Аскарова, представители государственных и общественных организаций Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей и города Алматы. Почетными гостями были дочь Жаннета Аскарова, зять Эльдар Кунаев, президент международного фонда им. Д.А. Кунаева, внучка юбиляра Гаухар.

«Спасибо за память»

А началось все в 10:00 с церемонии возложения цветов к бюсту Асанбая Аскарова. Бюст установлен в небольшом сквере в самом начале улицы, носящей его имя.

Дочь Асанбая Аскаровича Жаннета, специально приехавшая на это большое мероприятие, сказала собравшимся: «Мы привезли из Алматы мамино приветствие и ее особую благодарность шымкентцам за их неугасающее уважение к памяти Асанбая Аскарова и любовь к нему. Даже после смерти его помнят и почитают. Отец был героем своего времени, потому что всю жизнь трудился ради процветания граждан и государства. В конце пути судьба испытала его на прочность, но не сломила!

Шымкент был любимый у папы. Этот город славится своими жителями. Я очень благодарна за столь внимательное отношение и память. В городе есть школа, названная его именем, есть улица, есть памятник, есть дендропарк, который носит его имя, есть люди, которые его уважают. Благодарю за это… Мы сейчас уже старше папы того времени, когда он ушел на пенсию и с ним приключилась такая беда… Вот время как летит. Знаете, теперь, когда мы уже взрослые и многие вещи можем оценивать, пришло совершенно четкое понимание: все остается людям. Ничего никто с собой унести в мир иной не может. Остаются дела, остается память о стремлении служить народу. Собственно, что он и делал.

И вот я вспоминаю людей того поколения – это Динмухамед Кунаев, Хасан Бектурганов и легендарный Василий Ливенцов. Практически обо всех секретарях обкома того времени можно так сказать и о многих-многих других, о ком осталась память человеческая. Действительно, на местах, где они работали, все их помнят, помнят их дела. Спасибо за память…»

Служил народу

Затем в конференц-зале отеля Rixos Khadisha Shymkent прошла республиканская научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения А. Аскарова. И началась она с показа документального фильма о жизненном пути Асанбая Аскаровича.

Примечательно, что модератором конференции выступил никто иной как помощник Асанбая Аскаровича, экс-руководитель сельхозуправления ЮКО, а ныне почетный гражданин Туркестанской области, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат», общественный деятель Исмат Турсынкул.

Открыл конференцию аким города Шымкента Мурат Айтенов, который напомнил о роли Асанбая Аскарова в развитии Шымкента и южного региона. Действительно, молодым читателям стоит рассказать, а другим напомнить, кем был Асанбай Аскарович. Не поэт и писатель, как это промелькнуло в одном из телесюжетов (во всяком случае, не в первую очередь поэт), а прежде всего это государственный деятель, значимая фигура своего времени.

Трудовую деятельность Асанбай Аскаров начал в 14 лет. В 1939 году, окончив Фрунзенское педагогическое училище, он работал преподавателем русского языка в школе, потом стал комсоргом. Участник Великой Отечественной войны. Партийный работник. В 1959 году был избран первым секретарем Джамбульского обкома компартии Казахстана. И с той поры на протяжении свыше 26 лет он возглавлял три области: Джамбульскую, Алма-Атинскую и Чимкентскую.

Примечательно то, что в каждом из этих регионов, как и во всем Казахстане, имя Асанбая Аскаровича отождествляют с масштабными проектами индустриального, сельскохозяйственного и культурного уровня. Вот как раз об этом и сказал в своем выступлении аким Шымкента Мурат Айтенов. Затем выступили аскаровед М. Казыбек, президент международного фонда им. Д. Кунаева Эльдар Кунаев, академик Национальной инженерной академии РК, доктор экономических наук, профессор, лауреат Госпремии РК Оразалы Сабден и др. Все они рассказывали о неоценимом вкладе, внесенном А. Аскаровым в социально-экономическое развитие страны.

Если кто в поисках идеала, то жизнь А. Аскарова – это лучший образец служения народу. Его любовь к стране, простота и преданность могут и должны служить примером для современной молодежи. Вот лишь фрагмент из выступления одного из участников конференции Эльдара Кунаева, президента международного фонда им.

Д. Кунаева: «Этот год юбилейный… Год 110-летия со дня рождения Динмухамеда Кунаева. Год 125-летия со дня рождения Мухтара Ауэзова. С большой признательностью и благодарностью воспринимаем сегодняшнюю конференцию, которая посвящена 100-летию Асанбая Аскарова. Именно здесь, в Шымкенте, он провел огромную работу как первый руководитель. Именно здесь его имя практически стало легендой. Здесь он получил звание Героя Социалистического Труда в 1982 году. Здесь по его инициативе общими народными усилиями были созданы дендропарк, зоопарк, железная дорога, ипподром. Город стал развиваться по-новому. Промышленность и предприятия, такие известные, стали развиваться. Возмужала целая плеяда талантливых кадров, которых он воспитал. Они тоже заняли достойные места в истории Казахстана. То, что было заложено Асанбаем Аскаровым, дает плоды по сей день. Его заслуга, несомненно, есть в том, что спустя десятилетия Шымкент стал процветающим мегаполисом, городом-миллионником.

В истории Шымкента имя Аскарова всегда будет звучать гордо. Поэтому мне хотелось от имени родных и близких поблагодарить организаторов республиканской конференции за такую достойную память, за такое внимание к памяти Асанбая Аскаровича».

Чинара Асанбая

После завершения конференции была прочитана молитва и дан поминальный обед в честь Асанбая Аскарова. Затем участники юбилейного мероприятия посетили дендропарк, проведали чинару (платан), посаженную Асанбаем Аскаровым. На Востоке о мудром, великодушном и щедром человеке говорят, что он «тенист, как платан». Сегодня деревья дендропарка, носящего имя Асанбая Аскаровича, дарят свою тень и прохладу тысячам горожан, с удовольствием приезжающим сюда отдохнуть.

Родные Аскарова посадили молодой саженец чинары как раз напротив этого старейшего дерева парка. Оно лучше всего будет напоминать о том, что посадили его в год 100-летия этого замечательного человека.

В 17:00 гости и участники мероприятия посмотрели в Казахском академическом драматическом театре им. Жумата Шанина спектакль по пьесе известного казахского драматурга, писателя Мархабата Байгута «Белые березы Аскарова».

Встреча дочерей соратников

Одной из активных участниц этих мероприятий стала Ольга Тен-Хановна Ли – дочь легендарного Ли Тен-Хана, соратника Аскарова. Вся трудовая деятельность ее отца была связана с Южным Казахстаном. Он руководил совхозами «Славянский», ХХI партсъезда, совхозом-техникумом «Пахтаарал», был начальником облсельхозуправления, председателем облобъединения «Сельхозхимия», с 1981-го по 1985-й – начальником областного объединения плодоовощного хозяйства. Кандидат сельскохозяйственных наук. Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Дружбы народов, медалями «За доблестный труд в ВОВ», «За трудовую доблесть», ленинской юбилейной, «За освоение целинных земель». Ли Тен-Хан был удостоен звания «Заслуженный агроном Казахстана». Он первый кореец-депутат Верховного Совета КазССР, избранный от ЮКО…

Ольга Тен-Хановна накануне, во время своей поездки в Южную Корею, узнала о предстоящей республиканской конференции. Ей позвонила Асен Беспаева, в прошлом секретарь Чимкентского обкома партии, с ней она дружит много лет. Именно при Асен Беспаевой Ольгу Ли, не члена КПСС, по представлению облисполкома и после собеседования приказом министра труда в середине 1991 года назначили заместителем начальника Главного управления труда и занятости Чимкентской области.

…Ольга Тен-Хановна рассказала Жаннете Асанбаевне, что связывало их отцов: это

совместная работа, служба на благо процветания страны. Рассказала она и том, как ее отец Ли Тен-Хан бесконечно уважал Асанбая Аскарова, был восхищен его деловыми качествами, хозяйственной хваткой, дальновидностью. Сам, обладая феноменальной памятью, он не переставал удивляться аналитическим способностям Аскарова, его знанием всей сути вопросов, умением ставить, казалось бы, на первый взгляд, невыполнимые задачи, которые потом воплощались на деле. С ним было потрясающе интересно работать. Результаты были очевидны, осязаемы. Развитие экономики, промышленности, АПК области шло по нарастающей, только в гору.

Однако случилась беда – Ли Тен-Хан подорвал здоровье. Естественно, что об этом вскоре узнал Асанбай Аскарович. Он проявил максимум внимания и участия в судьбе коллеги. Окружил его заботой.

Весной 1985 года бюро Чимкентского обкома партии решило ходатайствовать перед Кабмином КазССР о назначении персональной пенсии республиканского значения Ли Тен-Хану досрочно (по состоянию здоровья), в 59 лет. Решение правительства было принято.

Тогда же Асанбай Аскарович ходатайствовал о присуждении Ли Тен-Хану звания Героя Социалистического Труда. Но нагрянувшая в 1985 году ЦКовская комиссия из Москвы признала ошибочность принятого решения и обвинила Асанбая Аскарова в превышении полномочий (это было опубликовано в газете «Правда» от 4 июля 1985 года). Тогда, в 1985 году, Аскарову поставили в вину строительство ряда внеплановых объектов в Чимкенте. Все, что было сделано при Асанбае Аскарове вместе с партийными и советскими органами области и города, посчитали нецелевым использованием госсредств, а достигнутые успехи в сельских районах посчитали приписками. Сняли с работы, исключили из партии.

Позже Аскарову приписали еще и участие в событиях 17-18 декабря 1986 года в Алма-Ате, затем обвинили в получении крупных взяток…

Ольга Тен-Хановна помнит, как в 1990 году в Казахстане, тогда еще КазССР, впервые 25 октября отмечали праздник День Республики. Торжественное мероприятие проходило во дворце фосфорников. В то время первым секретарем обкома партии был Сергей Терещенко.

«По его заданию нашли моего отца и пригласили на празднование. В тот день Сергей Александрович спросил про пенсию и был удивлен: как так Вы – легенда Южного Казахстана – получаете простую пенсию (6 лет), – рассказала Ольга Ли. – Сразу же в ноябре решением бюро обкома вышли с ходатайством в правительство. В декабре 1990 года была назначена заслуженная пенсия. Но отец до нее так и не дожил.

Мы получили эту книжку в январе 1991 года, когда его уже потеряли. Так же получилось и со званием Героя Социалистического Труда. Весь народ думает, что папа при жизни был удостоен этого высокого звания…»

Вот из такого глубокого уважения и почтения к памяти их отцов Ольга Тен-Хановна Ли пришла на встречу с Жаннетой Асанбаевной Аскаровой. Их удивительные отцы-труженики, безусловно, повлияли на ход истории, как минимум Южного Казахстана.

А организаторам всех мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Асанбая Аскарова, – аппарату акима г. Шымкента, городскому совету ветеранов и благотворительному фонду имени А. А. Аскарова – низкий поклон за безупречную организацию и проведение всех мероприятий. Достойная память! Рахмет!

Фарида ШАРАФУТДИНОВА