Открытый чемпионат по пожарно-спасательному спорту проходит в Шымкенте

Он посвящен памяти сотрудников погибших при исполнении служебных обязанностей.

В соревнованиях по пожарно-спасательному спорту участвуют 54 сотрудника 9-ти частей городского Департамента по ЧС. Лучших огнеборцов Шымкента определяют в трёх видах — подъемах по штурмовой лестнице на четвертый этаж и выдвижной трехколенной лестнице, установленной в окне 3-го этажа и соревнованиях по боевому развертыванию.

«Данные состязания среди подразделений проходят каждый год. Мы проводим эти состязания в память погибших сотрудников. Мы всегда вспоминаем наших сотрудников, на чемпионаты приглашаем родственников данных сотрудников. Все виды которые будут проводиться на соревнованиях взяты из жизни и работы нашей противопожарной охраны», — рассказывает заместитель начальника ПЧ-5 «СПТ и АСР» ДЧС г. Шымкента Данияр Абдухаликов.

Все участники соревнований действующие сотрудники противопожарной службы. Борцы с огнем ежедневно оттачивают мастерство на занятиях по данным видам пожарно-спасательного спорта, что улучшает боеготовность подразделений. Поэтому и спортивные результаты этих состязаний в какой-то мере отражают и степень боевой готовности сотрудников.

«Мы готовились к этим соревнованиям в течение 20 дней и думаю эта подготовка нам пригодится, надеемся занять на соревнованиях первое место. Состязания только начались, и у нас уже есть успехи. Мы постоянно проводим пожарно-тактические тренировки в своей боевой части. Эти навыки, которые мы совершенствуем в ходе отработки, нам необходимы в работе в чрезвычайных ситуациях. Тогда и видим результат наших многодневных тренировок», — делится впечатлениями от соревнований командир отделения специализированной пожарной части №1 ДЧС г. Шымкента Нургали Айбек.

Соревнования среди пожарных Шымкента пройдут в течение двух дней. А по окончании состязаний победители будут награждены грамотами и ценными призами.