В Шымкенте прошли футбольные соревнования между учителями

На спортивной площадке 90-ой школы-гимназии прошли масштабные соревнования.

Контингент участников необычный – на футбольное поле вышли учителя Каратауского района Шымкента.

Азамат Парманов, заместитель акима Каратауского района г.Шымкента:

«Сегодня мероприятие среди учителей, здесь 14 школ участвуют. 7 команд здесь, другие 7 команд на другом поле играют. Это мероприятие организовал Каратауский акимат, чтобы учителя тоже спортом занимались».

Как отмечают участники, соревнования организованы с целью реализации послания президента Республики Казахстан.

«Хочу поблагодарить Каратауский акимат за организацию соревнований для нас, учителей. Наша цель — укреплять дружбу и сотрудничество между сотрудниками образования, приобщать к массовому спорту, а также выявлять сильнейших игроков и продвигать учителей на масштабные соревнования», — говорит учитель физкультуры Талгат Асылбеков.

Итоги соревнований известны: золотой кубок выиграла школа № 69, серебро досталось хозяевам поля № 90 школе-гимназии, почетное третье место получила № 68 школа.