В Шымкенте задержали организаторов 4 крупных финпирамид

Департаментом экономических расследований Шымкента пресечены незаконные действия финансовых пирамид «Свой Дом», «Табыс», «Онлайн Табыс» и «GAP», передает OTYRAR.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Шымкента.

Как стало известно, организаторы пирамид развернули преступную деятельность по всей стране, пострадали сотни граждан.

Фигуранты дела рекламировали выгодные условия по вложению денег в различные инвестиционные программы с дивидендами до 40% в течение 7-суток и по беспроцентной покупке жилья либо автомашины при первоначальном минимальном взносе от стоимости имущества. Причиненный ущерб составил более 1 млрд тенге.

Прокуратурой города Шымкента трое обвиняемых переданы суду, которым по закону грозят длительные сроки лишения свободы.