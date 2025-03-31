Очередная афера: в финпирамиду вложили больше 300 миллионов тенге

Очередная громкая афера. Финансовая пирамида под видом кооператива обманывала казахстанцев.

Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность «Buyers Union», которая нанесла вкладчикам ущерб свыше 300 миллионов тенге.

Организаторы обещали выгодные инвестиции в недвижимость, транспорт и участие в программах Trade in и ReFinance. Дополнительно предлагалась работа менеджером с перспективой заработка за счёт привлечения новых участников.

Однако участие в кооперативе сопровождалось обязательными платежами: ежемесячной «страховкой жизни» в 30 тысяч тенге и разовым вступительным взносом в размере 10% от стоимости приобретаемого имущества.

Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК: «Важно отметить, что кооператив не предоставлял вкладчикам никаких подтверждающих документов о получении денежных средств, а сумма вклада отображалась только в личных кабинетах пользователей. В результате в деятельность пирамиды привлечено более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 млн тенге. Организатор пирамиды помещен под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается».