В Шымкенте остановлена деятельность финпирамиды Mooni Gold

По координации прокуратуры города, департаментом финмониторинга остановлена работа компании, действовавшей под видом продажи ювелирных изделий.

Вместо реального бизнеса подозреваемые обещали вкладчикам доход 20–30% в месяц и гарантировали сохранность вложений. На деле же выплаты шли за счёт новых участников.

В результате в пирамиду вовлечены свыше 1000 человек. На полученные средства подозреваемые приобрели элитный дом и автомобиль на 280 млн тенге.

Во время обысков изъято:

15 млн тенге наличными

67 ювелирных изделий на сумму более 28 млн тенге.

Подозреваемые арестованы.

Прокуратура призывает граждан быть бдительными, не доверять компаниям с обещаниями высокой прибыли и обязательно проверять наличие лицензии.