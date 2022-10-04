«Вас кто заставлял участвовать в тендере?»: Сатыбалды раскритиковал подрядчиков

Критику от Дархана Сатыбалды пришлось выслушать туркестанским подрядчикам, которые проводят стройку объектов в духовной столице страны.

Аким Туркестанской области вынес строгое предупреждение безответственным подрядчикам. Просроченные объекты в регионе, градоначальник поручил передать соответствующим органам. Строители, в свою очередь, начали оправдываться, мол не справляются с ограниченями на границе и завышенными ценами на стройматериалы.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области:

«Вас никто не заставлял. Те, кто опаздывал по срокам и вел некачественные работы, были предупреждены. Тому, кто, не думая о завтрашнем дне, взял на себя несколько объектов и не может их закончить, не будет поблажек. Передо мной не нужно оправдываться. Это безответственность. Не забывайте, что за каждым объектом стоят люди. Если вы владеете бизнесом, то должны справляться со всеми проблемами и решать риски заранее. Вы сами пришли в эту область. Вас никто не заставлял участвовать в конкурсе. Или вас кто-то заставлял участвовать в тендере?».

Глава региона посетил стройобъекты в Туркестане и обязал подсчитать разницу между использованными средствами и выполненными работами. Сейчас в областном центре построено 60 многоэтажных жилых домов. Также близится к завершению строительство 20-этажного жилого дома с административным корпусом. А над строительством жилого комплекса «Керуен сарай» днем и ночью трудятся 500 человек. Современный жилой комплекс планируют сдать в эксплуатацию в конце года.

Помимо этого, в Туркестане строится высокая мечеть, которая объединяет в себе лучшие мировые практики. Общая площадь святилища — 20 тысяч квадратных метров. Полностью завершены монолитные работы по строительству мечети, на сегодняшний день ведутся работы по отделке фасада. Внутреннее и внешнее оформление уникального центра выполнено в восточном стиле. При конструкции проекта всесторонне изучен и учтен мировой передовой опыт. Для укрепления фундамента мечети разработана собственная технология.

«Возле медресе есть большая мечеть, потому что тут еще есть дорога. Мы все это контролируем, чтобы людям потом в будущем было удобно»,- говорит подрядчик.

Идет также стройка духовного центра «Кылует». Мечеть строится при финансовой поддержке предпринимателей и населения. Дархан Сатыбалды подчеркнул важность хорошей инициативы и сказал, что здание с уникальной архитектурой и значением придаст положительный импульс духовности региона. Рядом со святилищем также строится медресе. Духовный центр планируют сдать в эксплуатацию в конце этого года.