Видеоролик с бабушкой, покоренной грамотностью Токаева, набирает популярность

В Казнете набирает популярность видео, в котором шымкентская бабушка выразила свое мнение по поводу выступления Касым-Жомарта Токаева на саммите СВМДА.

На одном из пабликов region__17 появилось видео, где Хайруллина Гулзифар с особой теплотой говорит о президенте. Больше всего бабушку покорила грамотность и дипломатические способности Главы государства. В видео бабушка говорит о том, как красиво выступал Токаев и поражается тому, что президент Казахстана знает столько языков.

«Он дипломат, он все знает. Сначала он говорит на казахском, потом говорит по-русски, а потом он говорит по-английски. А потом когда он начал давать слово другим, то начал говорить и на их языке. Он дипломат, он молодец и умничка», — говорит Хайруллина Гулзифар.

Гулзифар апа отметила, что саммит СВМДА важен для Казахстана и пожелала удачи не только Президенту РК, но и всем казахстанцам.

Бабушка из Шымкента призывает всех не воевать, а жить дружно.

«Мне 95 лет, я слежу за политикой и считаю, что нужно воспитывать людей с семьи. Будешь прививать людям добро с семьи, оно дойдет и до высот», — говорит Хайруллина Гулзифар.

Бабушка при этом, поздравила Сергея Николаевича Лебедева на этой должности.