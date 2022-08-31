«Качество хорошее»:Главный транспортник Шымкента протестировал новую развязку

Пока весь город только собирался на работу, сотрудники коммунальных предприятий чистили одну часть развязки по Байдибек би до блеска, готовили к запуску.

Проверить работу подрядчиков приехал замакима Шымкента — Максут Исахов.

Первым дорогу протестировал главный транспортник Шымкента. Ержан Жолдасов не смог удержаться от соблазна тест-драйва. По его словам, полоса движения хоть и временная, но качество соответствует требованиям.

Ержан Жолдасов, руководитель управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта г.Шымкента:

«Ширина временно открытой дороги 7 метров, длина 420 метров. Поместится две машины. Можем спокойно доехать за несколько минут с одной части Байдибек би на другую. Мы это сделали, чтобы снизить поток пробок в городе, так как начался новый учебный год. Мы на временную дорогу проложили один слой асфальта. Там отсыпали ГПС ( прим. ред. гравийно-песчанная смесь), поэтому думаю, что качество хорошее».

По словам подрядчиков, новая развязка по Байдибек би не повторит судьбу развязки на Кунаева. Все недоотчеты выявляются центром качества дорожных активов и устраняются еще во время стройки.

Куаныш Альмухаммедов, начальник участка ТОО «Казахдорстрой»:

«У нас есть две лаборатории независимо друг от друга работающие. Одна лаборатория от подрядчика, другая от технадзора. Они друг друга перепроверяют, то есть мы проходим двойной контроль. Если бывают замечания, то мы их моментально устраняем. Были замечания по основаниям. То есть они приходят со своим плотномером проверяют и мы ставим катки и уплотняем».

По односторонней полосе движения автобусы и грузовики проезжать не могут, часть развязки предназначена только для водителей легковушек. Прогуляться по временной дороге не могут и пешеходы. Несмотря на некоторые нюансы, открытию временного движения рады как и пешие шымкентцы, так и автолюбители.

«Когда часть дороги была закрыта, тут были дикие пробки. Теперь откроют эту дорогу, станет легче. Работа наша находится в этой части Шымкента, поэтому временной полосой будем ползоваться активно»;

«Правильно, что открыли эту часть, а то пробки были дикие, и сам проект развязки мне нравится»,- говорят жители мегаполиса.

Уставшие от заторов водители Шымкента, наконец вздохнули, временную дорогу запустили. Полоса движения будет действовать два месяца. Следом главный транспортник города рассказывает, что откроют движение по улице Аргынбекова. Полностью развзязку в эксплутацию обещают сдать в следующем году. Общая пропускная способность транспортной развязки позволит избежать пробок на дорогах мегаполиса.

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