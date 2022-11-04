120 тысяч тенге за водительские права отдал аферисту житель Шымкента

В Управление полиции Аль-Фарабийского района обратился местный житель с заявлением о том, что знакомый обещал ему помочь приобрести водительское удостоверение.

По словам горожанина, злоумышленник за свою “услугу” заранее взял у него сумму денег в размере 120 тысяч тенге и пообещал, что права будут в ближайшее время, а обещание так и не выполнил.

Получив сообщение, сотрудники полиции в результате принятых мер задержали обманувшего шымкентца мужчину. Им оказался 35-летний житель города.

По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК, сообщает пресс-служба Департамента полиции г. Шымкента.