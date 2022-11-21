Афериста, обещавшего погасить все кредиты, задержали в Шымкенте

46-летний мужчина задержан по подозрению в мошенничестве.

В Управление полиции Аль-Фарабийского района обратился местный житель. Со слов потерпевшего, знакомый обещал ему помощь в погашении долгов по кредитам в банках с помощью специальной системы. За свою «услугу» злоумышленник взял у жертвы 150 тыс тенге. А спустя время, обещание не выполнил и деньги не вернул.

Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст. 190 УК РК «мошенничество».

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали 46-летнего подозреваемого. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Если вы стали жертвой или свидетелем мошенничества, незамедлительно обратитесь в полицию по номеру “102″.