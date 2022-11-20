Аким, пенсионеры и многодетные семьи. Как проходят выборы в духовной столице

В Туркестане наблюдается высокая активность на президентских выборах страны. Сегодня в избирательные участки идут все — и млад и стар.

Вместе с пенсионерами, кому далеко за 70 и даже 90, многодетными семьями свой выбор сделал и аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Глава региона проголосовал в № 133 избирательном участке, расположенном в Центре культуры Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави в городе Туркестан.

В целом, по Туркестанской области, как сообщает акимат, функционирует 919 избирательных участков, 50 из них расположены в областном центре.

893 участка работают по месту жительства граждан и 26 — в местах временного пребывания (5 — в воинской части, 1 — в санатории, 16 — в лечебном учреждении, 4 — в изоляторах временного содержания).

За контролем кампании закреплены 2 229 членов комиссии. Они проверили техническое оснащение участков, обеспеченность качественным интернетом. В регионе созданы все условия для избирателей. На территории области в день выборов бесплатный общественный транспорт.

На выборах созданы условия для граждан с инвалидностью.

«В настоящее время в области проживает 97 101 гражданин с инвалидностью. 60 процентов из них имеют право голоса на выборах. Для создания комфортных условий для граждан с ограниченными возможностями на участках установлены специальные уголки. Кроме того, услуги оказывают 36 инватакси, 42 социальных такси, 101 специалист для слабослышащих граждан. По состоянию на 10.00 проголосовало 27% избирателей Туркестанской области», — сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области.