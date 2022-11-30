Аким Сайрамского района отчитался о проделанной работе

Аким Сайрамского района Уласбек Садибеков рассказал журналистам о том, как развивается район и как решаются проблемные вопросы.

Аксукент — центр Сайрамского района один из густонаселенных в Туркестанской области. Люди, в основном, зарабатывают на жизнь торговлей и сельским хозяйством. Работу акимата местные жители оценивают на твердую четверку.

Аким Сайрамского района Уласбек Садибеков говорит, на выделенные в этом году из бюджета 37, 4 млрд тенге, удалось решить часть коммунальных и жилищных проблем. Решаются вопросы социальной сферы — на эти цели из казны потратили 4,8 млрд тенге.

Уласбек Садибеков, аким Сайрамского района:

«У нас проводится большая работа по решению коммунальных проблем, работаем по алгоритму, освоен практически весь бюджет, мы охватили все социальные сферы, на этом работа не закончена».

На качество дорог в Сайрамском районе местные жители жаловались часто. В этом году 60 процентов удалось отремонтировать. Средства выделяются не только из бюджета, но и нацфонда.

Уласбек Садибеков, аким Сайрамского района:

«На сегодняшний день 12 внутриквартальных улиц уже готово, там дорогу сделали, также работу провели на четырех трассах районного значения, на остальных проводится работа. До конца года от 50 процентов планируем подняться на 60 процентов».

С начала года глава района со своей командой провел десятки встреч с населением, на которых жители поднимали проблемные вопросы. Многие из них решить удалось.