Аким Шымкента Мурат Айтенов проголосовал на выборах

Глава третьего мегаполиса страны Мурат Айтенов проголосовал одним из самых первых во дворце культуры «Туркестан сарайы» на избирательном участке под номером 231.

Двери избирательных участков в Шымкенте открылись с раннего утра. Люди голосуют семьями, с друзьями. Погода хорошая, как и настроение шымкентцев. Практически на каждом участке жителей встречают бауырсаками и конфетами. Есть среди избирателей и те, кто пришёл отдать голос впервые.

«Вчера мне исполнилось 18 лет, я пришёл на выборы и отдал свой голос. Я желаю процветания нашей стране«, — говорит Жандаулет Туймен, житель Шымкента.

На этом избирательном участке проголосовал и аким города Мурат Айтенов. Глава мегаполиса отметил, выборы проходят в штатном порядке, для избирателей созданы все условия.

«Сегодня проходят выборы Президента Республики Казахстан, которые определят дальнейший курс страны на ближайшие 7 лет. Надеюсь, каждый житель нашего города не останется равнодушным. Как гражданин Казахстана, я сделал свой выбор Желаю всем мира и процветания», — говорит Мурат Айтенов, аким Шымкента.

Политически важное событие страны в Шымкенте проходит с музыкой, песнями и танцами. Вот на этом избирательном пункте, традиционное «шашу» продолжили танцы.

В третьем мегаполисе Казахстана работают 311 избирательных участков, из которых 293 оборудованы для людей с особыми потребностями здоровья. На каждом пункте голосования за происходящим следят наблюдатели. Избирателям, которые идут голосовать первый раз, дарят подарки. Без внимания не оставляют и самых пожилых, им вручают памятные сувениры.