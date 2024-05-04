Маслихат Шымкента принял важные решения о социальных выплатах

Сегодня на внеочередной шестнадцатой сессии маслихата Шымкента с участием акима города Габита Сыздыкбекова был принят ряд важных решений, направленных на поддержку социально уязвимых категорий населения.

1. Увеличение помощи ветеранам Великой Отечественной войны:

В честь 79-летия Победы объем помощи ветеранам ВОВ увеличен с 1 329 120 тенге (360 МРП) до 2 000 000 тенге (542 МРП).

2. Материальная поддержка тружеников тыла:

В этом году труженикам тыла будет выплачено 55 380 тенге (15 МРП).

В Шымкенте денежную выплату получают 1872 труженика тыла.

3. Единовременная социальная выплата жертвам политических репрессий:

Сумма выплаты увеличена до 239 980 тенге (65 МРП).

4. Единовременная социальная помощь лицам, пострадавшим от ядерных испытаний:

В связи с днем закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона 29 августа лицам, ставшим инвалидами вследствие ядерных испытаний и непосредственно участвовавшим в них, будет выплачено 166 140 тенге (45 МРП).

5. Социальная помощь на санаторно-курортное лечение индивидуальных помощников инвалидов I группы:

С 2024 года индивидуальные помощники инвалидов I группы с затрудненным передвижением могут получить социальную помощь на санаторно-курортное лечение в размере 147 680 тенге (40 МРП).

Эти средства выплачиваются один раз в год для возмещения стоимости пребывания помощника в санатории.

6. Социальная помощь лицам, состоящим на учете службы пробации:

Сумма выплаты увеличена до 36 920 тенге (10 МРП).

7. Финансирование на улучшение жизни горожан:

В ходе уточнения бюджета города на 2024-2026 годы было предложено выделить средства:

На приобретение арендных квартир.

На субсидирование кредитов, выданных в предпринимательских целях.

На привлечение систем связи в школы.

На строительство дорог.

На газификацию 4 населенных пунктов.

Аким города Габит Сыздыкбеков выразил благодарность депутатам маслихата за поддержку важных решений, направленных на улучшение жизни населения, и призвал их к дальнейшему сотрудничеству в развитии мегаполиса.