О чем просили шымкентские чиновники депутатов

В Шымкенте прошла 4-ая сессия маслихата. Народные избранники утвердили просьбы чиновников. В акимате также отчитались о проделанной за 2022 год работе, рассказали о неосвоенных средствах и планах на этот год.

Город на 100 процентов обеспечен камерами видеонаблюдения, говорят в акимате. 258 зданий, среди которых есть и многоэтажные дома, отремонтировали, и это еще не всё, на что потратили бюджетные деньги. Только на трудовые расходы потрачено 98,5 млрд тенге, на коммунальные работы выделили 4 млрд тенге.

«В новом районе Туран на обновление и ремонт улиц выделено 407 млн тенге, на Кайнар Булаке, чтобы завершить работы по подведению водопровода, выделено 320 млн тенге, на строительство подземки в районе Алаш базара около 300 млн тенге», — говорит Ерлан Ескараев, руководитель управления экономики и бюджетного планирования г. Шымкента.

Заместитель акима Шымкента Максут Исахов обратился к депутатам. Говорит: городу необходимы дополнительные автобусы по двум социальным маршрутам.

«У нас два маршрута: первый 19-ый который является социальным. Он работает сравнительно недавно, следует от микрорайона Ынтымак и 19 километров до Алаш Базара. Второй маршрут тоже важный — 26-ой. Необходимо, чтобы автобусов было больше«, — говорит Максут Исахов, заместитель акима г. Шымкента.

Народные избранники обсуждали много актуальных вопросов, среди которых утверждение списка почетных жителей города. Такое звание получают граждане Шымкента, которые внесли немалый вклад в развитие города. Среди почетных граждан люди абсолютно разных профессий. Сегодня выбрали 12: Бекет Тургараев, Кенжехан Толебаев, Абдулла Ахметов, Роза Пак, Марат Муминов, Владимир Сосюра, Еркинбек Шымыркулов, Жусип Акшора, Бауыржан Абдуаитов, Аркабай Тастанов, Абдулла Сакен, Уалихан Ережепов.