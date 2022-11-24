Автобусники Шымкента не поделили дорогу и попали на видео

Свидетелями неприятного инцидента стали пассажиры автобусов №27 и 35 в Шымкенте. Водители общественного транспорта не могли поделить дорогу и устроили между собой гонки.

«Байга» на дороге закончилась конфликтом. Коллеги вышли из салонов и продолжили выяснять отношения на улице. Все это время пассажирам пришлось ждать, пока водители придут к компромиссу и продолжат свой путь. Инцидент произошел на перекрестке улицы Байтурсынова-Мадели кожа.

Видеозапись распространилась в социальных сетях. К слову, этот инцидент между шымкентскими автобусниками далеко не первый.

Происходящее сняли на видео очевидцы с призывом, чтобы управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог как-то решало проблему. В ведомстве пояснили, водителям объявят строгий выговор, а если подобное повторится, то уволят.

«В настоящее время Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента дано поручение принять соответствующие меры ТОО “Туркестанская Транспортная Компания (ТТК)”, компании-перевозчику, которой принадлежат автобусные маршруты №27 и 35, показанные в видеоролике. В свою очередь, заместитель руководителя компании-перевозчика Укибаев Абдибек сообщил, что график движения двух указанных автобусных маршрутов идет в одном направлении, автобусные маршруты не соответствуют своему расписанию. В результате двое поссорились, драки не было. В настоящее время от водителей получают разъяснения, а также водителям объявят строгий выговор. В случае, если данное обстоятельство произойдет еще раз, водителей предупредили, что будут приняты меры по увольнению«, — сообщили в ведомстве.