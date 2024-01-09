Ремонт проспекта Кунаева приостановлен из-за судебного иска

Иск в суд подали участники конкурса госзакупок, передает OTYRAR.

Работы по улице Кунаева будут продолжены после решения суда. Об этом сообщили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента.

«После завершения судебных разбирательств ремонт будет продолжен. Маркировочные работы дополнительно уведомляются подрядной организацией в соответствии с актом приема-передачи. Приносим извинения жителям и гостям города за временные неудобства», — сказано в официальном сообщении.