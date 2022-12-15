Водителей автобусов, устроивших драку, уволили с работы

14 декабря в социальных сетях был опубликован видеоролик, где водители маршрутов №34 и №21 устроили драку между собой. Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, обоих водителей уже уволили.

Как выяснилось, конфликт случился не только между ними, тем же днем около 19:00 вечера водители автобусов №34 и №56 оказались в аналогичной ситуации.

Руководство ТОО «Shymkent Bus» и «Радуга-Транспорт» провели совещание, где выставили требования сотрудникам соблюдать общественный порядок при перевозке пассажиров и правила дорожного движения.Транспортные компании отказались сотрудничать с водителями-конфликтерами. Нарушителей уволили.