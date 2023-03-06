Убрали кондукторов- выросла прибыль. Скоро начнут штрафовать «зайцев»

С момента как из городских автобусов Шымкента убрали кондукторов, поступления в бюджет по статье перевозка пассажиров, выросли вполовину.

Об этом в ходе импровизированного рейда по городским автобусам сообщил заместитель акима Шымкента Максут Исахов. Он также отметил, с 6 марта «зайцев» будут штрафовать.

Вместо кондукторов теперь будут работать контролеры, которые должны заходить в каждый автобус и проверять как платят пассажиры, в их обязанность также входит разъяснение способов оплаты. К слову, если валидатор в автобусе не работает, пассажиры имеют полное право ехать бесплатно. Если же все исправно, но пассажир не оплатит проезд, ему выпишут штраф — 7 тысяч тенге.

«До этого дня никто штраф не платил, мы вели разъяснительные работы, а с понедельника вместе с полицией будут проводить рейды. За нарушение придется платить штраф», — говорит Максут Исахов заместитель акима г. Шымкента.

Наказывать будут не только тех, кто решил прокатиться «зайцем». Если валидатор в автобусе не работает, пассажир может проехать бесплатно, если вдруг пассажир решит платить наличкой, ему придется за проезд отдать 100 тенге, а оплата посредством карты и онлайн составит 70 тенге.

«Многие жалуются что убрали кондукторов, а на самом деле бюджет по оплате по системе онлайн начал пополнятся на 50 процентов, это ведь налог, это деньги народа. Понимаете, мы должны выдавать субсидии перевозчикам, теперь это станет легче, и общественный транспорт будет работать как часы»,- говорит Максут Исахов, заместитель акима г. Шымкента.

Максут Исахов отметил, пожаловаться на работу общественного транспорта можно по телефону 109. Там обращение рассмотрят и примут меры.