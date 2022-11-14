Автоматы вместо салюта использовали на Қыз ұзату в Шымкенте

Два автомата изъяли сотрудники УБОП со свадьбы в южном мегаполисе, передает OTYRAR.

Информация о том, что вместо салюта, на проводах невесты планируют использовать огнестрельное оружие, была получена оперативниками. Уличить нарушителей стражам порядка удалось под видом обычных гостей.

Оперативная информация оказалась верной: примерно в 00.00 часов 2 местных жителя сопроводили молодоженов выстрелами в воздух. Нарушители порядка были задержаны на месте.

«У них на месте были изъяты боевой автомат АКСУ-47 со стертыми номерами и охолощенный автомат АК-74. При осмотре места происшествия криминалистами было изъято порядка двух десятков гильз. За незаконное хранение оружия начато досудебное расследование«, — сообщили в ДП Шымкента.

Назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.