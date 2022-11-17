Без репетиторства никак? Насколько важно дополнительные занятия

Почему родители казахстанских детей стали чаще обращаться к репетиторам? Специалисты говорят, все потому что в школах не хватает педагогов, и количество учащихся в классах доходит и до 40 человек.

Найти в этом случае индивидуальный подход к каждому практически невозможно. При этом 20% педагогов школ занимаются репетиторством. В министерстве просвещения уверены, репетиторство не идет в разрез со школьной программой и это не означает что в школах детям нарочно недодают знания.

7-летняя дочка Азизы Мадияркызы ходит во второй класс. Но в свободное от уроков время дополнительно занимается с репетитором по математике. По словам мамы четверых детей, с первого раза информацию ее ребенок не усваивает, именно поэтому приходится прибегать к дополнительным занятиям.

«Мы ходим заниматься к той же учительнице, которая преподает математику в школе. И дополнительно ей оплачиваем уроки. Сейчас дети пошли очень невнимательные, больше увлечены телефонами, поэтому для того чтобы закрепить знания которые они получили в школе, требуются уроки», — говорит Азиза Мадияркызы, жительница Шымкента.

Репетиторы стали для казахстанских школьников необходимостью. На дополнительных занятиях учащиеся пытаются понять то, что прошли в школе или углубляются в изучение языка и точных наук. По словам общественных деятелей, все потому, что в школах катастрофически не хватает учителей. В классах, где обучаются 30-40 человек, найти индивидуальный подход к ребенку практически невозможно. Как и постоянно отвлекаться на тех, кто не понял тему. Общественники провели опрос. В крупных городах родители тратят на репетиторов в среднем 150 тысяч тенге. Вот только не все могут себе позволить оплачивать дополнительные занятия. Выход есть.

«Брать лучших учителей Республики Казахстан, разрабатывать и записывать с ними видеоуроки, размещать их на серверах министерства просвещения и таким образом снижать нагрузку на учителей в основной школе. Видеоматериалы способствовали тому, чтобы ребенок в спокойной обстановке не отвлекаясь, не ссылаясь на то, что не видит, не слышит, мог бы слушать материалы, разбирать», — говорит Нуркен Халыбкерген, общественный деятель.

Общественники говорят, те баснословные суммы за покупку планшетов и ноутбуков можно было потратить на создание такой онлайн платформы. В минпросвещения уверены, репетиторы это лишь дополнение к основному образованию. Оно лишь идет на пользу детям. И ограничений по репетиторству быть не должно.

«В таких развитых странах США, Великобритания, Япония, Франция, они стремятся инвестировать больше времени в человеческий капитал, и соответственно образование, и они не ограничивают феномен репетиторства на рынке«, — говорит Мирас Баймырза, заместитель председателя правления АО «Информационно-аналитический центр» МП РК.

20% школьных учителей занимаются репетиторством, и по словам специалистов министерства, ученикам так удобнее, не нужно привыкать к другому педагогу. В министерстве уверены, это вовсе не означает, что в школах детям недодают знания. Кроме того, учителя знают слабые места школьников и лучше помогут ученикам подтянуть предмет.