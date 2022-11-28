Измененный генплан Шымкента презентуют горожанам

В ближайший четверг жителям Шымкента представят новый генеральный план мегаполиса. Ознакомиться и внести свои предложения может каждый желающий, сообщает OTYRAR.

Об этом рассказали в управлении земельных отношений и градостроительства. С 1 го по 12 декабря каждый желающий сможет ознакомиться с генеральным планом мегаполиса в здании Ассамблеи народа Казахстана.

«Мы планируем сделать наш город еще краше и лучше. Каждый желающий сможет прийти и оставить свое пожелание по улучшению мегаполиса», — говорит Ержан Арызханов, руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента.

К слову, генеральный план города был презентован еще в конце июня. Позже, уже в сентябре во время рабочего визита в Шымкент Глава государства дал указание пересмотреть генеральный план, добавив, что Шымкент не должен уступать по темпам развития ближайшему соседу -Ташкенту. Кроме того, президент поручил построить в городе современный театр оперы и балета, родильный дом, отвечающий международным стандартам и еще как минимум один Дворец школьников.

Местные власти пересмотрели генплан и готовы предоставить уже доработанную версию на обсуждение в ближайший четверг в здании Ассамблеи народа Казахстана.