Премьер-министр Олжас Бектенов оценил ход реализации генерального плана Шымкента

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В ходе рабочей поездки в Шымкент премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов детально ознакомился с ходом реализации масштабных инфраструктурных проектов, направленных на улучшение качества жизни горожан и развитие экономического потенциала региона.

Особое внимание было уделено жилищному строительству.

До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 66 жилых домов, что позволит обеспечить жильем более 2,6 тысяч семей.

Параллельно ведется строительство современной социальной инфраструктуры: школ, поликлиник, спортивных комплексов и дворца школьников.

Это свидетельствует о том, что городские власти уделяют приоритетное внимание созданию комфортной среды для жизни горожан.

Развитие транспортной инфраструктуры также является одним из приоритетных направлений развития Шымкента. Реконструкция автомобильной дороги А-2 «Хоргос-Алматы-Шымкент-граница Республики Узбекистан» позволит улучшить транспортную доступность города и повысить его привлекательность для инвесторов.

Завершение работ по этому проекту планируется до конца 2025 года.

Энергетическая безопасность – еще один важный аспект развития города.

Несмотря на значительный рост потребления электроэнергии, существующие мощности не полностью удовлетворяют потребности города.

Для решения этой проблемы рассматривается возможность строительства атомной электростанции.

По мнению премьер-министра, АЭС позволит обеспечить стабильное энергоснабжение города и диверсифицировать энергетический баланс страны.

Преимущества строительства АЭС очевидны:

Стабильное энергоснабжение: Атомная энергетика обладает высокой степенью надежности и позволяет обеспечить стабильное снабжение электроэнергией даже в пиковые периоды потребления.

Диверсификация энергетического баланса: Строительство АЭС позволит снизить зависимость от ископаемого топлива и уменьшить выбросы парниковых газов.

Развитие промышленности: Стабильное и доступное энергоснабжение создаст благоприятные условия для развития промышленности и привлечения инвестиций.

Однако, премьер-министр подчеркнул, что решение о строительстве АЭС будет принято после всенародного обсуждения и положительных результатов референдума.

При этом будут учтены все аспекты безопасности, включая вопросы обращения с радиоактивными отходами.

Таким образом, Шымкент находится на пути к превращению в современный и динамично развивающийся город.

Реализация масштабных инфраструктурных проектов, направленных на улучшение жилищных условий, развитие транспортной системы и обеспечение энергетической безопасности, позволит повысить качество жизни горожан и создать благоприятные условия для развития экономики региона.