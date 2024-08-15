Шымкент в цифрах и планах: что планируется до 2035 года

Генеральный план города Шымкента предусматривает долгосрочное развитие до 2035 года, в рамках которого численность населения города увеличится с 1,2 миллиона до 1,9 миллиона человек.

В настоящее время, благодаря комплексному развитию, Шымкент, являющийся одним из крупных промышленных, торговых и культурных центров страны, демонстрирует значительный рост объемов жилищного строительства.

Планируется реализация ряда масштабных инфраструктурных проектов. В их числе создание новых промышленных зон, строительство кольцевой железной дороги и нового железнодорожного вокзала, рассчитанного на обслуживание 20 тысяч человек в сутки.

Эти инициативы направлены на улучшение транспортной доступности и логистической инфраструктуры города, что будет способствовать дальнейшему росту и развитию Шымкента.

Особое внимание уделяется расширению городских территорий в северном направлении, где активно возводятся многоэтажные жилые комплексы в районах Турлан и Shymkent City, а также в новом центральном районе города.

Эти районы привлекают внимание инвесторов и жителей, создавая современную и комфортную среду для жизни.

Одним из ключевых объектов, способствующих укреплению статуса города и развитию его туристического потенциала, стал новый Конгресс-холл на 2000 мест.

Этот многофункциональный комплекс станет площадкой для проведения крупных мероприятий, культурных и деловых событий, усиливая культурную и деловую активность Шымкента.

В дополнение к этому, в городе продолжается активное строительство значимых объектов: театра оперы и балета на 800 мест, четырех дворцов школьников на 2000 мест каждый, 18 современных школ, перинатального центра на 320 мест, университетской клиники на 800 мест, крытой спортивной арены на 5000 мест, а также футбольного стадиона на 35 тысяч мест.

Ожидается, что эти проекты будут завершены в 2024-2025 годах и станут важной частью городской инфраструктуры, способствуя дальнейшему развитию Шымкента как современного мегаполиса.