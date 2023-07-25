В Шымкенте заканчивают строительство конгресс-холла

В Шымкенте заканчивают строительство масштабного объекта.

Конгресс-холл должны сдать в эксплуатацию уже в октябре этого года. Cовременный объект занимает больше 5 гектаров.

Конгресс-холл станет новой визитной карточкой Шымкента. Его возводят в микрорайоне «Шымкент сити». Здание состоит из двух блоков и трёх этажей на 2 тысячи 66 мест.

Экспоцентр можно будет по праву назвать многофункциональным. Здесь будут проводить концерты, международные форумы, симпозиумы и конгрессы. Есть также центр ремесленников, выставочная площадка, церемониальный зал и пресс-центр. Стоимость проекта 16 млрд тенге.

«Здесь будет зал для зрителей и сцена для эстрадных исполнителей. По Казахстану считается одна из самых больших сцен, работа сейчас кипит», — говорит Жандос Актаев руководитель проекта «Конгресс-Холл» в г. Шымкенте.

Аналог шымкентскому конгресс-центру, такой же вместимостью, есть только в столице. А в Алматы строительные работы приостановил: перед Атакентом пришлось бы вырубить 9 тысяч деревьев, что вызвало общественный резонанс.

Похожий конгресс-холл есть и в Туркестане, но он в два раза меньше.

«Это большой зал, сейчас самый большой у нас только Туркестан Сарай, вместимостью 1200 человек, здесь больше двух тысяч. Здесь есть конференц-зал для журналистов, церемониальный зал на 150 человек и часть отдана для ремесленников, художников, творческих людей», — рассказал руководитель ГУ «Управление строительства г. Шымкента» Мадияр Баимбетов.

Новый конгресс-холл распахнет свои двери уже в октябре. А рядом с ним появится новое место для прогулок и отдыха, с фонтанным комплексом, тематическими скульптурами и амфитеатром вокруг. А на центральной площади планируется установить смотровую 40-метровую башню. Для комфорта горожан здесь высадят более 4 тысяч разных сортов деревьев.