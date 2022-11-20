Проезд в автобусах южного мегаполиса сделали бесплатным

Сегодня в автобусах Шымкента атмосфера особенная. Звучит музыка и едут довольные пассажиры.

В день внеочередных выборов проезд в общественных транспортах бесплатный. Валидаторы закрыты, а у кондукторов сегодня выходной»

Бесплатные маршруты курсировали сегодня по всем направлениям. Руководитель отдела общественного транспорта Наурыз Сугиралиев лично контролирует работу водителей и количество автобусов.

Большинство шымкентцев воспользовались бесплатным проездом чтобы добраться до избирательного участка. Некоторые собрались в гости, праздновать важно политическое событие страны.

«Ну конечно приятно такой подарок от государства получить. Люди думаю довольны. Все было организовано. Народ потихоньку едет на выборы. За кого, потом по результатам мы узнаем»;

«Мы сначала забыли, что сегодня бесплатный проезд. Когда зашли, увидели, что валидатор закрыт и вспомнили. Мы уже проголосовали, теперь можно и на базар за продуктами съездить»;

«С дочерьми едем отдать свой голос на выборах. Пусть у нашего народа все будет хорошо, и выбранный народом президент выполнит все данные обещания»,- рассказали жители Шымкента.

Есть среди пассажиров и те, кто о бесплатном проезде не знал. Неосведомленным об однодневной акции рассказывает водитель.

«Бывает, что люди хотят оплатить за проезд через валидатор. Таких было несколько, не считал. Но, когда они заходят, мы им напоминаем, что проезд бесплатный. Сейчас вот закрыли его бумагой и скотчем»,- рассказал водитель автобуса.

Сделать общественный транспорт в день выборов бесплатным предложил аким Шымкента. Управление транспорта держит распоряжение Мурата Айтенова на контроле.

Наурыз Сугуралиев, руководитель отдела управления ПТ и АД г. Шымкента:

«Мы постоянно мониторим автобусы. Как видите, пассажиров сегодня немного, так как выходной. Мониторинг ведётся на основных 40 автобусных остановках. По закону все направления наших автобусов являются социальными. Поэтому, все расходы за этот день мы покроем за счет бюджета в конце этого месяца. Я сам уже проголосовал утром, мой избирательный участок недалеко от дома. Сейчас занимаюсь мониторингом бесплатного проезда в день выборов»

Автобусы будут бесплатно возить пассажиров в Шымкенте до девяти часов вечера.