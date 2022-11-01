Как проехать по новой развязке на пересечении ул. Аргынбекова и пр. Байдибек би?

Часть движения по новой развязке, на пересечении улицы Аргынбекова и проспекта Байдибек би, открыли для движения водителей. Строители приступили к следующему этапу работ. Движение частично открывают для удобства горожан, чтобы стройка не заблокировала движение в городе.

Новый маршрут придется прокладывать шымкентским водителям. На части развязки на пересечении улиц Аргынбекова и проспекта Байдибек би открыли движение. Теперь водителям не придется ехать через частный сектор для того чтобы выехать на главные улицы города.

Для жителей города, по проспекту Байдибек би будет открыт правый поворот в западном направлении на улицу Аргынбекова для транспортных средств, движущихся с севера на юг. Для транспортных средств, движущихся с востока на запад по улице Аргынбекова, открывается правая поворотная дорога в северном направлении на проспект Байдибек би. Сегодня также полностью закрыт в обоих направлениях проспект Байдибек би. В качестве альтернативной дороги к данной улице предусмотрена улица Жусупова.

Водители говорят, проезжать стало значительно проще и удобнее и с предвкушением ждут открытия развязки.

«Мне нравится, дороги широкие, пробок меньше станет», — говорит автолюбитель.

«Хорошая дорога, удобная, ждем когда всю развязку откроют, думаю будет очень удобно здесь ездить», — говорит водитель.

Современную трехуровневую транспортную развязку строят с начала года. По плану строительства будет построена 4-6-полосная автомагистраль шириной 80 метров, вдоль которой будут проложены пешеходные и велодорожки. Предполагается, что с главной задачей, а это устранить заторы и разгрузить улицы, широкополосные магистрали справятся на ура.

Работы по строительству развязки на пересечении улицы Аргынбекова и проспекта Байдибек Би не останавливаются ни на минуту. Сдать весь проект в эксплуатацию планируют в конце 2023 года.