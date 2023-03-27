Движение на Аргынбекова-Байдибек би запустят поэтапно

На трехуровневом дорожном полотне на пересечении проспекта Байдибек би и улицы Аргынбекова идут масштабные строительно-монтажные работы. 70 процентов строительства в настоящее время завершено.

Дорогу планируется открыть поэтапно до конца нынешнего года. На сегодня в строительстве задействовано около 200 строителей и более 40 единиц техники.

Руководитель управления автомобильных дорог Мухтар Коканбаев сообщил, что в мае будет открыт первый уровень улицы Аргынбекова, то есть проезд через туннель. И автомашины могут свободнее проезжать по улицам. А остальные участки откроются поэтапно.

«Мы планируем не прекращать работу все летние месяцы, и до сентября полностью открыть автомобильную дорогу на проспекте Байдибек би. После запуска кругового движения на втором уровне автодороги, автомашины смогут беспрепятственно двигаться как по проспекту Байдибек-Би, так и по улице Аргынбекова. То есть в сентябре проезд откроется для полного транспортного сообщения», — рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента Мухтар Коканбаев.

А запуск моста на проспекте Байдибек — би запланирован на конец года. Специалисты, сейчас работают там день и ночь, прилагая все усилия, чтобы как можно быстрее ввести дорогу в строй.

«На этом объекте работают 182 строителя. Задействовано 40 единиц техники. Работаем и днём и ночью. В ночное время есть некоторые проблемы, но мы их решаем. Общая стоимость проекта 12 млрд. 800 млн. тенге. На сегодняшний день освоено 8 млрд 600 миллионов. На этот год выделено 4 миллиарда 100 миллионов тенге», — рассказывает начальник участка дороги Нурлан Нурабаев.

700-метровый участок дороги по проспекту Байдибек би и километровый отрезок на улице Аргынбекова находятся в стадии промежуточного строительства. По словам чиновников, когда трасса будет полностью завершена и введена в эксплуатацию, пробок станет гораздо меньше.

«Общая пропускная способность увеличится в 4-5 раз после запуска проекта. То есть, если до реконструкции здесь проезжало 10 транспортных средств в единицу времени, то после сдачи объекта будет проезжать до 50 транспортных средств. Раньше на этих перекрестках образовывалось много пробок, и зимой иногда нельзя было подняться по дороге вверх. Теперь все это останется в прошлом», — говорит руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента Мухтар Коканбаев.

Всего же в Шымкенте планируется построить 5 развязок. На сегодня уже завершена и введена в эксплуатацию развязка Кунаева-Рыскулова. Полным ходом идет строительство дорожного участка на пересечении проспекта Байдибек би и улицы Аргынбекова. Строительные работы на пересечениях улиц Сайрамской и Жибек жолы, а так же проспектов Толеметова и Байдибек би находятся на втором этапе. Этот проект должен значительно сократить в Шымкенте автомобильные пробки.