«Качеством довольны»: Строительство новой развязки идет к завершению

Просторная, современная и трехуровневая. Строительство транспортной развязки на пересечении улицы Аргынбекова и проспекта Байдибек би идет полным ходом. Ответственные чиновники обещают сдать объект до конца этого года.

Шымкентские водители сопровождают временное открытие движения по улице Аргынбекова громким сигналом. По их словам, даже однополосная дорога значительно экономит время, объезжать теперь не придется. С облегчением вздохнули и водители общественного транспорта.

«Пока качеством дороги мы довольны! До этого нашему маршруту приходилось объезжать через бам. Водители автобусов теперь значительно экономят время»;

«Нас все устраивает пока. Мой ребенок учится в школе по Аргынбекова, до этого на дорогу мы тратили примерно 40 минут. Сейчас доезжаем за 15 минут»;

«Заторов теперь нет. До этого объезжали, временное открытие значительно облегчило жизнь водителей»,- говорят водители.

По завершению строительства, местные власти уверяют, что пропускная способность на Байдибек Би увеличится до 60 тысяч авто в сутки, а по улице Аргынбекова до 55 тысяч.

Уделили на новой развязке внимание и дорожной безопасности пешеходов. Тротуар выложили разноцветной брусчаткой. Пешеходную зону с двух сторон планируют огородить решеткой.

Строительство новой развязки обойдется бюджету почти в 13 миллиардов тенге. Подрядчиком выступает компания Bi group. По данным местных властей, на новой дороге прежних ошибок не повторят. Недочёты выявляют сразу и обязуют устранить их на этапе строительства.

Мухтар Коканбаев руководитель управления ПТ и АД г. Шымкента:

«Можно сказать, что это — исторический проект. Мы завершили первый этап строительства развязки на Аргынбекова-Байдибек би. В связи в этим открыли улицу Аргынбекова. Это в свою очередь снизит пробки на улицах Толеметова и Рыскулова. Мы уже завершили 70% строительства этого объекта. Работа идет в полном объеме. У многих возникает вопрос, когда же мы откроем Байдибек би. Правую часть мы планируем открыть в июле этого года, открытие эстакады планируется в сентябре».

По плану строительства, будет построена четырёх и шести полосная автомагистраль, шириной 80 метров. Вдоль будут проложены пешеходные и велодорожки.