Трёхуровневая развязка по Аргынбекова введена в эксплуатацию

Строительство 3-х уровневой развязки на пересечении улиц Байдибека би-Аргынбекова завершена, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в акимате города. На всех направлениях нарисованы дорожные знаки и сделаны пешеходные переходы. На втором уровне развязки была построена специальная клумба для жителей.

Общая стоимость проекта 12 млрд. 800 млн. тенге. Ранее транспортники говорили о том, что появление развязки разгрузят дороги и снизят уровень заторов. Также общая пропускная способность увеличится в 4-5 раз.