Когда завершатся работы на Аргынбекова- Байдибек би

Завершения строительства главной транспортной развязки Шымкента на Аргынбекова-Байдибек би ждут водители и пешеходы.

Движение в сторону Кайтпас, Бозарык и Нурсат затруднено. Со сложностями сталкиваются и водители общественного транспорта. Ответственные уверяют: часть развязки будет сдана в эксплуатацию в этом году.

Мухтар Коканбаев, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента:

«В этом году в сентябре откроем два съезда по улице Аргынбекова и туннельную часть развязки. До сентября 1-4 съезды Аргынбекова».

Дорожная развязка позволит увеличить пропускную способность в два раза: по проспекту Байдибек би — на 60 тысяч автомобилей в сутки, по улице Аргынбекова — на 55,5 тысяч. Стоимость объекта — 11 млрд 400 млн тенге.