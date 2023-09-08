В Шымкенте открыли движение на развязке по проспекту Байдибек би

В Шымкенте открыли движение по эстакаде третьего уровня по проспекту Байдибек-би. Строители положили асфальт и провели техническое открытие. Удобство и комфорт уже оценили водители легковых автомобилей и пассажиры общественного транспорта.

«Удобно, хорошо, у нас же в городе пробки постоянные», — говорит жительница Шымкента.

«Сейчас уже нормально, по Байтерекова пробки нет уже», — говорит водитель.

Перекрывать дороги для строительства развязки больше не будут, но работы еще не окончены. Осталось сделать несколько съездов, а также открыть разворотное кольцо.

«Далее мы планируем открывать третьей съезд в конце сентября. Он соединит проспект Байдибек би, улицу Аргынбекова и выход на улицу Байтерекова.

Далее, в сентябре, мы планируем открыть разворотное кольцо, со стороны движения Рыскулова можно будет повернуть налево в сторону Байтурсынова, также уйти направо и развернуться на Рыскулова. Остальные участки работ мы планируем открыть 30 октября.

Это будет первый съезд. Он позволит со стороны дендропарка съехать, уйти на Байтурсынова в сторону Утегенова. И 30 ноября со стороны Байтерекова подъем на второй уровень и уйти в сторону дендропарка», — говорит Куаныш Альмаханбетов, заместитель руководителя проекта ТОО «Казахдорстрой».

Строительство развязки началось в прошлом году. Протяженность по проспекту Байдибек би составила 700 метров, по улице Аргынбекова – почти километр. Дорога четырехполосная, каждая полоса составляет 20 метров. После полного открытия развязки пассажиропоток по проспекту Байдибек би увеличится в два раза — с 33 000 до 60 000 авто в сутки. По улице Аргынбекова — до 55 000.

«По договору определён гарантийный срок — 5 лет. Если за это время на развязке появятся какие-то недочеты, подрядчики будут устранять их за свой счет», — говорит Омирбек Отелов, руководитель отдела автодорог управления ПТ и АД г. Шымкента.

На строительство развязки по проспекту Байдибек би и улицы Аргынбекова потратят 12 миллиардов 837 миллионов тенге.

Масштабный объект планируют полностью сдать в эксплуатацию в конце этого года. Всего же в Шымкенте планируется построить 5 транспортных развязок.