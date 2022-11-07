«Караван закона» помогает шымкентцам миновать бюрократические процедуры

В городе продолжается акция «Караван закона». В этот раз специалисты административных и правоохранительных органов встретились с жителями микрорайона Асар.

Всего за первые два часа встречи сотрудники ответили на вопросы более трёх десятков жителей жилого массива. Особым разнообразием вопросов эта встреча чиновников с горожанами не отличалась. Как и в других районах города звучали жалобы на инфраструктуру и просьбы проконсультировать в решении тех или иных вопросов. На вопросы жителей микрорайона отвечали около 2-х десятков специалистов всех государственных подразделений, от представителей коммунальных служб до специалистов правоохранительных органов.

«Сегодня в микрорайоне Асар проходит встреча с населением в рамках акции «Караван закона» организованной по инициативе Генеральной прокуратуры. На вопросы горожан помимо представителей других государственных органов отвечали и мы, сотрудники районного управления государственных доходов. В основном жители микрорайона к нам обращались с вопросами о правильности уплаты земельного и имущественного налога. В частности спрашивали о сроках уплаты и какие штрафы грозят в случае несвоевременного погашения. На все вопросы они получили ответы в ходе этой встречи. Мы также проконсультировали горожан и по другим вопросам налогообложения», — рассказывает заместитель руководителя УГД Каратауского района г. Шымкента Нуркен Торебек.

Возможностью решить накопившиеся проблемы, не обивая пороги кабинетов, воспользовалось несколько десятков горожан. Тойлыбай Курметов является бием микрорайона Асар и от лица всех жителей массива озвучил главные проблемы.

«В целом, в нашем микрорайоне всё спокойно и хорошо. Но есть некоторые проблемы, которые хотелось бы решить. Во первых у нас часто выключают свет. Если бы власти обратили внимание на эту проблему, было бы хорошо. Ещё необходимо обеспечить дорожную безопасность. У нас очень оживлённое движение и отсутствуют знаки. Дети идут в школу и рискуют оказаться под колёсами машин. Поэтому просим установить, где возможно, знак «пешеходная дорожка» и ограничение скорости», — говорит житель микрорайона «Асар» Тойлыбай Курметов.

Больше всего жителей микрорайона интересовали вопросы земельных, жилищных трудовых и налоговых отношений. Как обещают чиновники, на все вопросы горожане получат исчерпывающие ответы.

«Больше всего сегодня прозвучало вопросов касательно инфраструктуры микрорайона. Жители просили помочь с обеспечением газом, водой, рассказывали о своих проблемах со светом. Все их заявления будут задокументированы и после рассмотрения граждане получат ответ на каждый вопрос. Некоторые горожане получили ответ сразу же на встрече в устной форме», — рассказал исполняющий обязанности прокурора Каратауского района г. Шымкента Файзулла Турымов.

Главная цель акции «Караван закона» разъяснение законов, повышение уровня правовой культуры и оказание оперативной правовой помощи населению. Такие же акции пройдут в ближайшее время и в других районах города.